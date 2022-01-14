Бриедис рассказал, что нужно сделать Джошуа, чтобы победить Усика

Майрис Бриедис / фото - Getty Images

Чемпион мира по версии IBF в первом тяжелом весе Майрис Бриедис (28-1, 20 КО) в интервью YouTube каналу Behind The Gloves дал пару советов Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) перед его реваншем с украинцем Александром Усиком (19-0, 13 КО), а также пригласил AJ потренироваться вместе с ним.

Извиняюсь перед командой Джошуа, но ему необходимы небольшие изменения. Если он действительно хочет победить Усика, ему нужно приехать в мой зал и тренироваться, готовиться вместе со мной. Я покажу ему, как побеждать Усика. Мы с Александром не друзья, но хорошие джентльмены. Нам нужно понимать, что важнее для меня – дружить с Усиком или дать что-то новое Джошуа».