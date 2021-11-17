Бриедис обвинил Альвареса в употреблении допинга

Сауль Альварес / Фото: MARCA

Чемпион мира по версии IBF в тяжелом весе Майрис Бриедис (28-1, 20 КО) в Instagram обвинил абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО) в использовании допинга.



Там работает фармацевтика – попробуйте поехать в Мексику и взять у него допинг-тест. Это нереально, а когда Канело выходит на ринг, он чистый, как слеза ребенка. Это не доказано, но, скорее всего, так и есть. В любом случае я думаю, что есть такие люди, которых допинговый контроль даже не проверяет. Например, Усэйн Болт. Это топовые спортсмены, у которых миллионные контракты со спонсорами».