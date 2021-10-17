Бриедис защитил титул IBF в тяжелом весе

Латвиец нокаутировал Манна в третьем раунде

Майрис Бриедис / фото - Reuters

В Риге (Латвия) завершился вечер бокса, в рамках которого Майрис Бриедис (28-1, 20 КО) защитил титул чемпиона мира по версии IBF в тяжелом весе в поединке против немца Артура Манна (17-2, 9 КО).

Манн эффектно стартовал, продемонстрировав умение работать передней рукой и пробивать навстречу, однако латвиец, как и всегда, своевременно отреагировал и взвинтил темп боя.

Уже в концовке второго раунда немец, растерявшийся из-за атак оппонента, не заметил правый боковой и оказался на полу.

Бредис не стал отпускать ситуацию и устроил настоящий террор, в третьем раунде ударом снизу вновь отправив соперника на канвас. Манн смог продолжить, однако его сопротивление становилось все менее убедительным, и после его жалобы на удары ниже пояса рефери остановил поединок.

Таким образом, Майрис Бриедис одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде.

Ранее Майрис Бриедис объявил о смене дивизиона.