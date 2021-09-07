Менеджер Джошуа – о бое Энтони с Усиком: «Будет грандиозное шоу»
Британский нокаутер: «Усик – большая проблема для Джошуа, но Энтони должен победить за счет габаритов и мощи»
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18:25
Джошуа и Усик / Фото: sportbible.com
Супертяжеловес Matchroom Boxing Джонни Фишер (3-0, 3 KO) в интервью Youtube каналу Boxing UK поделился мнением о предстоящем поединке за четыре титула в хэвивейте Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) и Александра Усика (18-0, 13 KO):
Оба бойца невероятного класса. Два олимпийских чемпиона. Имею лишь уважение к Джошуа за уровень его оппозиции. Усик – большая проблема, но я думаю, что габариты и мощь позволят Энтони выйти из ринга победителем.
На портале XSPORT.ua пройдет онлайн трансляция боя Джошуа – Усик.
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