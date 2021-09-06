Тренер Усика поделился фотографией из тренировочного лагеря накануне боя с Джошуа
Британский транслятор в Киеве снимает фильм о бое Джошуа – Усик
Документальную короткометражку все увидят перед главным боем месяца
21:09
Красюк и Усик / Фото: Matchroom Boxing
В Киеве британский транслятор DAZN снимает документальную короткометражку о поединке между чемпионом мира по версиям WBO, IBF и WBA в супертяжелом весе Энтони Джошуа
(24-1, 22 КО) и Александром Усиком
(18-0, 13 КО). Видео и фото со съемок в Instagram
выложил промоутер украинца Александр Красюк.
Напомним, поединок Джошуа и Усика состоится 25 сентября на футбольном стадионе «Тоттенхэма».