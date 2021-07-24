Буценко проиграл в 1/16 финала и завершил выступления на Олимпийских играх

Представитель Эквадора Пачито прошел дальше

Фото: twitter.com/manavisionec

Украинский боксер Николай Буценко завершил выступления на Олимпийских играх.

В весовой категории до 56 кг украинец проиграл представителю Эквадора Жану-Карлосу Пачито. Судьи отдали победу сопернику 28:29, 28:29, 28:29.

Таким образом, Буценко завершил свои выступления на соревнованиях. Это его вторые Олимпийские игры в карьере. На прошлых Играх он также проиграл в первом же бою.

Накануне, свои выступления в одиночном разряде в теннисе завершила Даяна Ястремская.