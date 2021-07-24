Ястремская проиграла в первом круге Олимпийских игр
Буценко проиграл в 1/16 финала и завершил выступления на Олимпийских играх
Представитель Эквадора Пачито прошел дальше
07:47
Фото: twitter.com/manavisionec
Украинский боксер Николай Буценко завершил выступления на Олимпийских играх.
В весовой категории до 56 кг украинец проиграл представителю Эквадора Жану-Карлосу Пачито. Судьи отдали победу сопернику 28:29, 28:29, 28:29.
Таким образом, Буценко завершил свои выступления на соревнованиях. Это его вторые Олимпийские игры в карьере. На прошлых Играх он также проиграл в первом же бою.
Накануне, свои выступления в одиночном разряде в теннисе завершила Даяна Ястремская.
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