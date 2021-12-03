Бывший менеджер братьев Кличко рассказал, как Джошуа сможет победит Усика

Бернд Бенте / фото - skysports.com

Экс-менеджер братьев Кличко Бернд Бенте в интервью порталу Vegas Insider рассказал о предстоящем реванше бывшего лидера супертяжелого веса Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) с украинцем Александром Усиком (19-0, 13 КО), в котором британец попытается вернуть все потерянные чемпионские пояса.

Джошуа нужно драться как большой шишке. Энтони более мощный панчер, он выше, он весит 108 килограммов. Поэтому Джошуа должен драться как большая шишка и оказывать давление на Усика.

Это сложно сделать, поскольку Александр гибкий, хорошо контратакующий боксер. Но если Джошуа включит свой джеб, будет выбрасывать больше комбинаций, активнее задействует правую руку, окажет на него больше давления и сильнее рискнет, то у него будут хорошие шансы на победу в этом бою».