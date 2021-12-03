Бывший менеджер братьев Кличко рассказал, как Джошуа сможет победит Усика
Экс-менеджер братьев Кличко Бернд Бенте в интервью порталу Vegas Insider рассказал о предстоящем реванше бывшего лидера супертяжелого веса Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) с украинцем Александром Усиком (19-0, 13 КО), в котором британец попытается вернуть все потерянные чемпионские пояса.
«Усик – это боец, с которым ты не захочешь драться, если только тебя не обяжут. Он очень гибкий, крайне мобильный левша, который хорошо двигается, отлично работает головой, хорошо двигает верхней частью тела. У него огромный любительский опыт – 350 боев. Этот парень знает все.
Джошуа нужно драться как большой шишке. Энтони более мощный панчер, он выше, он весит 108 килограммов. Поэтому Джошуа должен драться как большая шишка и оказывать давление на Усика.
Это сложно сделать, поскольку Александр гибкий, хорошо контратакующий боксер. Но если Джошуа включит свой джеб, будет выбрасывать больше комбинаций, активнее задействует правую руку, окажет на него больше давления и сильнее рискнет, то у него будут хорошие шансы на победу в этом бою».
Напомним, Мейвезер готов помочь Джошуа победить Усика.
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