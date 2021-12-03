Мейвезер готов помочь Джошуа победить Усика

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях заявил, что у него есть несколько советов для британца

Фото: Marca

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер (50-0, 27 KO) заявил в интервью FighHype.com, что у него есть совет для Энтони Джошуа (24-2, 22 KO), как победить Александра Усика (19-0, 13 KO):



Я был одним из первых кто предложил Джошуа помощь. Я сказал Энтони, что он может прийти, и я дам ему некоторые указания. Я считаю, то, что у тебя был хороший тренер в аматорах, не делает его замечательным специалистом в профи. Ведь многие хороши в профессионалах, а другие – в любителях. Если говорить о моем отце, то он был шикарен как профи тренер. Он не давал мне знания, которые дают любителям, а сразу же обучал как профессионала. Сейчас много пустых разговоров о его возможном новом тренере. Еще когда Энтони никому не проиграл, я ему говорил, что нужно двигаться вперед, ведь карьера может закончиться быстро.

Напомним, что реванш украинца и британца может не состояться – команда Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) решительно на это настроена.