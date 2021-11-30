Бывший тренер Гвоздика не верит, что Ломаченко поднимется еще в весе

Фото: Facebook Василия Ломаченко

Тедди Атлас, бывший тренер Александра Гвоздика, сомневается, что украинец Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) способен подняться выше в весе:

Однако вопрос далеко не всегда стоит о количестве покоренных дивизионов. Куда важнее, с кем вы встречались. Не забывайте об этом. Зачастую бойцы выбирают «правильного» парня в категории повыше. Кроуфорд и так уже прошел три весовых категории».