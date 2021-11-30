Известный тренер: «Ломаченко не поедет драться в Австралию»
Бывший тренер Гвоздика не верит, что Ломаченко поднимется еще в весе
Украинец завоевывал пояса чемпиона мира в трех дивизионах
16:59
Фото: Facebook Василия Ломаченко
Тедди Атлас, бывший тренер Александра Гвоздика, сомневается, что украинец Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) способен подняться выше в весе:
«То, насколько ты хорош, показывает предел, до которого ты способен дойти. И тот же Ломаченко достиг своего. И он все еще отличный боец, несмотря на поражения. Ломаченко прошел три дивизиона и остановился в легком весе. И я не думаю, что кто-то находит у него перспективы в том, чтобы подняться еще выше.
Однако вопрос далеко не всегда стоит о количестве покоренных дивизионов. Куда важнее, с кем вы встречались. Не забывайте об этом. Зачастую бойцы выбирают «правильного» парня в категории повыше. Кроуфорд и так уже прошел три весовых категории».
Напомним, Ломаченко является бывшим чемпионом мира в трех весовых категориях. Сейчас украинец выступает в легком весе, где мечтает завоевать звание абсолютного чемпиона мира.