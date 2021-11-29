Теперь Ломаченко станет абсолютным чемпионом? Какие его перспективы после боя Камбосос – Лопес

Шансы получить столь желанный поединок низки

Мнение

Джордж Камбосос с поясами легкого веса / Фото - BoxingScene

Этот бой, без сомнений, будет претендовать на статус лучшего в году. Для такого статуса у него есть все. Мало кому известный Джордж Камбосос полон уверенности вышел в ринг против Теофимо Лопеса, которого успешно вывел из себя еще перед поединком.

Нокдаун в первом раунде от одного, перехват инициативы и нокдаун в конце встрече от второго, а затем потрясающее завершение боя от претендента.

Бой был настолько крутым, что рефери растерялся и сначала поднял руку Лопесу, но потом исправил ошибку – Камбосос, наверное, до сих пор продолжает праздновать эту великую победу.

Но нас интересует другое: какая выгода дляпосле этой победы? Получит ли украинец свой столь желанный бой за все пояса в легком весе?

Он безрезультатно пытался добиться реванша с Лопесом. Но, кажется, не столько самого реванша как возможности отомстить за поражение, сколько попытки дополнить свою коллекцию достижений статусом абсолюта.

Американец повержен. Что теперь?

Сразу же после объявления победителя в памяти вплыла цитата Камбососа:

«Знаешь что, Лома? Я дам тебе шанс. Когда я получу эти пояса, я хочу драться только с лучшими. Мне все равно на рекорд, мне по**р на все. Я подерусь с тобой. Если тебе нужны пояса, я дам тебе бой. Но бой должен пройти в Австралии либо Греции».

Интересно, это было сказано для красного словца или Камбосос действительно готов к подобному повороту событий.

Сразу после боя эти слова были немного призабыты – Джордж заявил, что готов дать Лопесу реванш. Учитывая то, насколько крутым был первый бой, глянуть второй будет удовольствием для многих фанатов бокса.

По факту это легкие деньги – бой уже раскручен. Единственное, что нужно, так это чуток подсобрать Лопеса, потому что по его заявлениям после поединка можно сделать вывод, что он уж слишком сильно потрясен ударами соперника. Прекратите издеваться над человеком, дайте ему сперва остановить вертолеты в голове.

Если не Лопес, то кто тогда? Претендентов множество. Камбосос показал классный бой, но для многих он продолжает оставаться темной лошадкой. А поэтому на австралийца сразу же с предложениями набросились другие топы дивизиона: Дэвин Хэйни, Раян Гарсия, Шакур Стивенсон.

Промоутер австралийца Лу ДиБелла пока не готов ответить с кем проведет следующий бой его боксер:

«Сейчас Камбосос – босс. Он заработал это. Для Лопеса это была обязательная защита титула, нет пункта о матче-реванше. С точки зрения бизнеса, мы собираемся делать все в интересах Джорджа. Сейчас Камбосос будет отдыхать. Он возьмет перерыв и будет наслаждаться победой. Позже мы соберемся для того, чтобы выяснить, какой из боев станет самым большим и выгодным для него».

Нужно понимать, что Камбосос свободен во всех смыслах: у него нет обязанности проводить какой-либо бой, а также у него нет контракта с каким-либо транслятором. То есть, он действительно может делать то, что захочет, боксировать с кем угодно.

И в этом контексте достаточно странно, что Ломаченко никоим образом не отреагировал на поражение Лопеса. Могло создаться впечатление, что у него попросту отобрали пароли от соцсетей, но нет: он анонсировал там бой с Ричардом Комми . А к тому, чтобы, к примеру, напомнить Камбососу о его обещании или попросту поздравить с победой руки так и не дошли.

Жаль. А потом мы удивляемся, почему после поражения от Лопеса он нужен только Накатани и Комми. И здесь ведь дело не в трештоке, которого избегает большинство украинских боксеров.

Отец Лопеса заявил, что реванш с Камбососом им не интересен – они сменят дивизион. И сейчас главным претендентом на бой с Джорджом называют Хэйни, чемпионом WBC. Если что, его промоутер Эдди Хирн, организовывал шоу в Нью-Йорке. То есть, связи с командой Камбососа уже имеются.

У Ломаченко, конечно же, есть шансы на бой с Камбососом, но он, наверняка не первый в очереди. Если помните, бои украинца транслируются на ESPN. И вот строчка из отчета сайта этого канала о поединке:

«Победитель боя между Хэйни и Джозефом Диасом на следующей неделе будет фаворитом на бой с Камбососом. Но также есть замечательные варианты с Дэвисом и Раяном Гарсией, которые тоже доступны».

Нашли где-то здесь фамилию Ломаченко? То-то же. Судя по всему, изменение чемпиона не принесет ему какой-то большой пользы. Менеджер Камбососа тоже будто забыл о существовании лучшего боксера дивизиона.

Да и, не кажется ли, что уже слишком поздно. Абсолютное чемпионство – это желание доказать свою уникальность, свое превосходство над всеми. В чем уникальность, есть до него все пояса уже собрали и Лопес, и Камбосос? Все идет к тому, что Ломаченко останется великим боксером, но без воистину великой карьеры.