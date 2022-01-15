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Чемпион WBA Regular в хэвивейте проведет защиту титула 29 января. Соперник известен
Американец встретится в ринге со своим соотечественником
15 января 12:23
Тревор Брайан / Фото - nyfights.comЧемпион мира по версии WBA Regular в супертяжелом дивизионе Тревор Брайан (21-0, 15 КО) следующий поединок проведет 29 января на арене Packard Music Hall в Уоррене (штат Огайо, США).
Соперником американца станет его соотечественник Джонатан Гидри (17-0-2, 10 KO). Об этом в интервью boxing247.com сообщил промоутер ивента Дон Кинг.
Отметим, что изначально Брайан должен был встретиться с обязательным претендентом на его титул Мануэлем Чарром (32-4, 18 КО), но последний не смог оформить визу в США и в результате был лишен своего статуса.
Отметим, что для Брайана это будет первая защита пояса, который он завоевал в январе прошлого года, победив техническим нокаутом в 11-м раунде Бермейна Стиверна (25-5-1, 21 KO).
Ранее сообщалось, что WBA анонсирует чемпионский турнир в хэвивейте.