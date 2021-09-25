Лебедев: «Если Усик будет двигаться в своей манере, то он будет побеждать Джошуа»
Чисора уверен в досрочной победе Джошуа: «Могу гарантировать вам, что Усик ляжет»
Британец не сомневается в своем соотечественнике
14:25
Дерек Чисора / фото - boxingscene.com
Британский супертяжеловес Дерек Чисора (32-11, 23 КО) поделился с BBC своим мнением о предстоящем поединке объединенного чемпиона мира в своем дивизионе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) против Александра Усика (18-0, 13 КО).
«У Энтони Джошуа есть нокаутирующая мощь, а у Усика ее нет. Бой может продлиться шесть-семь раундов, но я могу гарантировать вам, что Усик ляжет. Джошуа подберется к нему».
На портале XSPORT.ua будет доступна онлайн трансляция боя Усик – Джошуа.
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