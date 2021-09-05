Член команды Усика раскрыл план на бой против Джошуа

Александр Усик / фото - Sport Arena

Боксер полутяжелого веса Даниэль Лапин (4-0, 0 КО) рассказал о подготовке Александра Усика (18-0, 13 КО) к титульному поединку против Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Украинец раскрыл план на бой соотечественника, назвав сильные стороны Александра.

Для Джошуа это будет самый тяжелый бой. Как минимум, функционально ему будет очень тяжело. Я не видел, чтобы кто-то мог задать ему такой темп. Думаю, Александр это сделает.

Раундов 5-6 Александру вообще не стоит подставляться, чтобы просто вымотать Энтони.

Если все получится, то у Джошуа будет уже минимум шансов. Остальные раунды, думаю, Саня выиграет с большим разрывом, если не затаскает его темпом до такой степени, что тот просто откажется.

Люди говорят, что у Александра нет удара, хотя это бред полный. Там есть очень сильный удар. Плюс хорошая динамика».