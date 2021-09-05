Член команды Усика раскрыл план на бой против Джошуа
Боксер полутяжелого веса Даниэль Лапин (4-0, 0 КО) рассказал о подготовке Александра Усика (18-0, 13 КО) к титульному поединку против Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Украинец раскрыл план на бой соотечественника, назвав сильные стороны Александра.
«Думаю, это одна из лучших подготовок Усика. Будет хороший бой.
Для Джошуа это будет самый тяжелый бой. Как минимум, функционально ему будет очень тяжело. Я не видел, чтобы кто-то мог задать ему такой темп. Думаю, Александр это сделает.
Раундов 5-6 Александру вообще не стоит подставляться, чтобы просто вымотать Энтони.
Если все получится, то у Джошуа будет уже минимум шансов. Остальные раунды, думаю, Саня выиграет с большим разрывом, если не затаскает его темпом до такой степени, что тот просто откажется.
Люди говорят, что у Александра нет удара, хотя это бред полный. Там есть очень сильный удар. Плюс хорошая динамика».
Лапин выступит в андеркарде боя Усик – Джошуа, который пройдет 25 сентября.
Недавно в сеть попал фрагмент подготовки Усика.