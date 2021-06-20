Андерсон Силва: «Думаю, что с ММА все кончено»
«Давай, бей! Чего промазал?» Как 46-летний экс-чемпион UFC издевался над Чавесом-младшим
Боец MMA смеялся в лицо экс-чемпиону мира по боксу
10:45
Андерсон Силва / Фото: скрин-шот
46-летний бывший чемпион UFC Андерсон Силва
(2-1, 1 КО в боксе) в поединке с экс-чемпионом мира по боксу Хулио Сезаром Чавесом-младшим
(52-5-1, 34 КО) нашел для себя моменты, чтобы просто дурачиться над оппонентом.
Anderson Silva is taunting Julio Cesar Chavez Jr. in the ring— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) June 20, 2021
(via FiteTV)
Напомним, ранее Силва победил Чавеса раздельным решением судей .
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