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«Давай, бей! Чего промазал?» Как 46-летний экс-чемпион UFC издевался над Чавесом-младшим

Боец MMA смеялся в лицо экс-чемпиону мира по боксу

Бокс Профессиональный бокс
10:45
«Давай, бей! Чего промазал?» Как 46-летний экс-чемпион UFC издевался над Чавесом-младшим
Андерсон Силва / Фото: скрин-шот

46-летний бывший чемпион UFC Андерсон Силва (2-1, 1 КО в боксе) в поединке с экс-чемпионом мира по боксу Хулио Сезаром Чавесом-младшим (52-5-1, 34 КО) нашел для себя моменты, чтобы просто дурачиться над оппонентом.

 

Напомним, ранее Силва победил Чавеса раздельным решением судей .

Карен Агабекян
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Андерсон Силва Хулио Сезар Чавес-младший

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