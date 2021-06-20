Позор бокса и семье легендарного Чавеса! Его сын проиграл экс-чемпиону UFC Андерсону Силве

Бразильскому бойцу MMA 46 лет





Дед Андерсон Силва побил Хулио Сесара Чавеса-младшего / Фото: MMAFighting.com

В мексиканской Гвадалахаре 46-летний экс-чемпион UFC в среднем весе Андерсон Силва (2-1, 1 КО) выиграл решением судей бой у Хулио Сесара Чавеса-мледшего (52-5-1, 34 КО).



Выходец из тхэквондо Силва последний раз боксировал в 2005 году против ничего из себя не представляющего соперника. Теперь его ждал бывший чемпион мира, дравшийся с многими хорошими соперниками.

В этом поединке Чавес часто шел вперед без удара, и принимал на голову контрудары «Паука». Хулио ничего не показал чем, вероятно, в очередной раз опозорил своего легендарного отца.

Двое судей из трех отдали победу «Пауку»: 77:75, 77:75. Третий судья удивил всех, поскольку отдал победу Чавесу – 77:75. Сложно представить, как он смотрел поединок.