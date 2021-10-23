Джон Фьюри заявил, что Тайсон хочет бой с Усиком, а не с шестисортными супертяжами
Даже ориентировочная дата есть. Майк Тайсон договорился о бое с Логаном Полом
Популярный блогер выйдет в ринг с легендой супертяжелого веса
20:49
Майк Тайсон / фото - Getty Images
Знаменитый супертяжеловес Майк Тайсон проведет свой следующий бой против популярного блогера Логана Пола. Об этом сообщает коллега Пола Дэниел М. Ким со ссылкой на свои источники.
Блогер также сообщает, что бойцы договорились о дате и поединок состоится в феврале 2022 года.
Logan Paul vs Mike Tyson— KEEM (@KEEMSTAR) October 23, 2021
Feb 2022 !
Sources tell #DramaAlert pic.twitter.com/7B6hmEiXDg
Напомним, соперником Логана Пола может стать Андерсон Силва.