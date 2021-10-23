Даже ориентировочная дата есть. Майк Тайсон договорился о бое с Логаном Полом

Популярный блогер выйдет в ринг с легендой супертяжелого веса

Майк Тайсон / фото - Getty Images

Знаменитый супертяжеловес Майк Тайсон проведет свой следующий бой против популярного блогера Логана Пола. Об этом сообщает коллега Пола Дэниел М. Ким со ссылкой на свои источники.

Блогер также сообщает, что бойцы договорились о дате и поединок состоится в феврале 2022 года.

Logan Paul vs Mike Tyson



Feb 2022 !



Sources tell #DramaAlert pic.twitter.com/7B6hmEiXDg — KEEM (@KEEMSTAR) October 23, 2021

Напомним, соперником Логана Пола может стать Андерсон Силва.