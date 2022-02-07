Вернется к варианту с Ломаченко? Камбососу надоели постоянные попытки команды Хэйни его надуть
«DAZN не заинтересован в организации боя с Хэйни». Инсайдер назвал нового конкурента для Ломаченко на бой с Камбососом
Дэн Рафаэль сообщил, что команда австралийца ведет переговоры с Райаном Гарсией
19:00
Джордж Камбосос / фото - boxingscene.com
Авторитетный инсайдер Дэн Рафаэль сообщил, что стриминговый сервис DAZN не заинтересован в организации поединка между абсолютным чемпионом мира в легком весе Джорджем Камбососом (20-0, 10 KO) и обладателем «обычного» титула WBC Девином Хэйни (27-0, 15 KO).
«Поединок Камбососа с Ломой обсуждается, как и с Гарсией. Обе сделки на столе. DAZN не заинтересован в организации боя с Хэйни.
Я добавлю, что бой с Ломой пройдет на платформе ESPN. Поединок с Гарсией будет на DAZN».
And I’d add a Loma fight would be on an ESPN platform. A Garcia fight would be with DAZN. https://t.co/pe2xaZKpyA— Dan Rafael (@DanRafael1) February 7, 2022
Джордж Камбосос обвинил во лжи команду Девина Хэйни.
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