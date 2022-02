«DAZN не заинтересован в организации боя с Хэйни». Инсайдер назвал нового конкурента для Ломаченко на бой с Камбососом

Джордж Камбосос / фото - boxingscene.com

Авторитетный инсайдер Дэн Рафаэль сообщил, что стриминговый сервис DAZN не заинтересован в организации поединка между абсолютным чемпионом мира в легком весе Джорджем Камбососом (20-0, 10 KO) и обладателем «обычного» титула WBC Девином Хэйни (27-0, 15 KO).

And I’d add a Loma fight would be on an ESPN platform. A Garcia fight would be with DAZN. https://t.co/pe2xaZKpyA