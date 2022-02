Вернется к варианту с Ломаченко? Камбососу надоели постоянные попытки команды Хэйни его надуть

Фото: Twitter

Абсолютный чемпион в легком весе Джордж Камбосос (20-0, 10 KO) в своем Twitter обвинил во лжи команду Девина Хэйни (27-0, 15 KO), которая заявила о ковидных ограничениях на территории Австралии:



100% capacity stop the lies it’s getting boring now pic.twitter.com/fUnqEdailp