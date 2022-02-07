Роберт Гарсия: «Лопес победил Ломаченко в неудачный день украинца – Камбосос сделал с Теофимо то же самое»
Вернется к варианту с Ломаченко? Камбососу надоели постоянные попытки команды Хэйни его надуть
Абсолютному чемпиону уже начинает надоедать
18:47
Фото: Twitter
Абсолютный чемпион в легком весе Джордж Камбосос (20-0, 10 KO) в своем Twitter обвинил во лжи команду Девина Хэйни (27-0, 15 KO), которая заявила о ковидных ограничениях на территории Австралии:
100% заполняемости на стадионах. Хватит лжи. Это уже начинает надоедать.
100% capacity stop the lies it’s getting boring now pic.twitter.com/fUnqEdailp— George "Ferocious" Kambosos Jr (@georgekambosos) February 7, 2022
Василий Ломаченко (16-2, 11 KO) готов ехать в Австралию – даже за два месяца до поединка, чтобы избежать форс-мажоров.
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