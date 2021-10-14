Де Ла Хойя: «Ох, бл*... Райан или Теофимо... Если бы этот бой прошел сейчас, тогда мне пришлось бы выбрать Лопеса»

Глава Golden Boy Promotions – о возможном мегафайте в легком весе





Оскар Де Ла Хойя и Райан Гарсия / Фото - boxingscene.com Президент промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя во время прямого эфира в Instagram поделился мнением о возможном поединке между его подопечным Райаном Гарсией (21-0, 18 KO) и абсолютным чемпионом мира в легком дивизионе Теофимо Лопесом (16-0, 12 KO).



Цитирует Де Ла Хойю boxingscene.com.



«Райан или Теофимо? Ох, бл*... Райан или Теофимо... Если бы этот поединок прошел сейчас, тогда мне пришлось бы выбрать Теофимо. Знаете, почему я так говорю? Все дело в том, что у Теофимо богаче опыт – он дрался с Ломаченко, что вывело его на новый уровень. Но если бы Райан подрался с ним через год, набравшись больше опыта, в таком случае у Райана есть талант и навыки, чтобы побить Теофимо. Оба парня способны подарить нам трилогию, устроив невероятные по накалу боксерские бои».



Напомним, что предстоящий бой американца с Джорджем Камбососом (19-0, 10 KO) может пройти в один день с поединком Василия Ломаченко (15-2, 11 KO).







Президент промоутерской компании Golden Boy Promotionsво время прямого эфира вподелился мнением о возможном поединке между его подопечным(21-0, 18 KO) и абсолютным чемпионом мира в легком дивизионе(16-0, 12 KO).Цитирует Де Ла ХойюНапомним, что предстоящий бой американца с(19-0, 10 KO) может пройти в один день с поединком(15-2, 11 KO).

Владимир Кириченко