Де Ла Хойя рассказал, когда может вернуться в ринг и снова вспомнил Мейвезера

В декабре у Оскара нет мыслей о боксе из-за тяжело перенесенного коронавируса





Оскар Де Ла Хойя / Фото: NBC Los Angeles

Легендарный 48-летний экс-чемпион мира Оскар Де Ла Хойя заявил TMZ, что хочет еще вернуться на ринг, несмотря на сорванный бой с Витором Белфортом.



Де Ла Хойя должен был вернуться на ринг в сентябре в бою с Белфортом, но за несколько недель до поединка заразился коронавирусом COVID-19.

«Если честно, то прямо сейчас у меня нет никакой мотивации. Я был в очень хорошей форме, но затем по мне пробил COVID и сейчас я в не самом лучшем расположении духа, если говорить о возвращении. Но я уверен, что настанет январь, и я снова вернусь к тренировкам. Но сначала мне нужно подготовить себя ментально. Я и вправду хочу выйти на ринг, скорее всего, на Синко де Майо (праздник в Мексике, 5 мая). Соперник? Не знаю. Может, им станет Флойд Мейвезер. Вероятно, это самый громкий бой из тех, которые можно организовать».

Напомним, ранее у Мейвезера заявили, что Флойд никогда не даст реванш Де Ла Хойе.



