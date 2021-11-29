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Де Ла Хойя рассказал, когда может вернуться в ринг и снова вспомнил Мейвезера

В декабре у Оскара нет мыслей о боксе из-за тяжело перенесенного коронавируса

Бокс Профессиональный бокс
29 ноября 20:48
Де Ла Хойя рассказал, когда может вернуться в ринг и снова вспомнил Мейвезера
Оскар Де Ла Хойя / Фото: NBC Los Angeles

Легендарный 48-летний экс-чемпион мира Оскар Де Ла Хойя заявил TMZ, что хочет еще вернуться на ринг, несмотря на сорванный бой с Витором Белфортом.

Де Ла Хойя должен был вернуться на ринг в сентябре в бою с Белфортом, но за несколько недель до поединка заразился коронавирусом COVID-19.

«Если честно, то прямо сейчас у меня нет никакой мотивации. Я был в очень хорошей форме, но затем по мне пробил COVID и сейчас я в не самом лучшем расположении духа, если говорить о возвращении.

Но я уверен, что настанет январь, и я снова вернусь к тренировкам. Но сначала мне нужно подготовить себя ментально. Я и вправду хочу выйти на ринг, скорее всего, на Синко де Майо (праздник в Мексике, 5 мая).

Соперник? Не знаю. Может, им станет Флойд Мейвезер. Вероятно, это самый громкий бой из тех, которые можно организовать».

Напомним, ранее у Мейвезера заявили, что Флойд никогда не даст реванш Де Ла Хойе.


Карен Агабекян
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