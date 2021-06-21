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У Мейвезера ответили Де Ла Хойи: «Флойд никогда не позволит Оскару заработать на себя ни цента»

Но у «Денежного» готовы выставить своего боксера против подопечного «Золотого мальчика»

Бокс Профессиональный бокс
10:39
У Мейвезера ответили Де Ла Хойи: «Флойд никогда не позволит Оскару заработать на себя ни цента»
Флойд Мейвезер и Оскар Де Ла Хойя,/ Фото: AP

Генеральный директор промоутерской компании Mayweather Promotions Леонард Эллерби в Twitter прокомментировал слова 48-летнего Оскара Де Ла Хойи (39-6, 30 КО), который вызвал на боя Флойда Мейвезера (50-0, 27 КО).

«Дайте я покончу с этим дер*мом, пока СМИ не подхватили его. Этого поединка не будет ни при каких обстоятельствах. И он отлично об этом знает, поскольку Флойд никогда не позволит ему заработать на себе ни цента. Если же у него есть боец, желающий подраться с одним из наших боксеров, то это другая история».

Напомним, ранее Де Ла Хойя заявил, что намерен после боя с Витором Белфортом провести реванш с Мейвезером.

Карен Агабекян
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Теги

Флойд Мейвезер Оскар де ла Хойя Леонард Эллерби

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