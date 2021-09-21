Дэн Рафаэль: «Усик – последний, кто будет переживать о бое на территории Джошуа»

Александр Усик / фото - boxingscene.com

Известный боксерский обозреватель Дэн Рафаэль в интервью YouTube-каналу iFL TV заявил, что украинский претендент супертяжелого веса Александр Усик (18-0-0, 13 KO) более чем готов выступить на территории британского чемпиона Энтони Джошуа (24-1-0, 22 KO) в эту субботу.

Александр Усик – один из лучших крузеров всех времен. Он, как и Энтони, выиграл Олимпиаду. Ему есть, что противопоставить. Да и к тому же, он левша. И, в отличие от того же Энтони, у него была по-настоящему большая любительская карьера.

Посмотрите на его рекорд. Он будет последним, кто переживает из-за того, что бой пройдет на территории соперника. Все его большие бои прошли за пределами родины, поэтому выступление в Британии это нормальная ситуация для него».