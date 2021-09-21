Джошуа не считает превосходство в габаритах, главным своим преимуществом в бою с Усиком

AJ уверен, что для победы необходимо обладать умственными способностями

Энтони Джошуа / фото - nytimes.com

В одном из недавних интервью, генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк заявил, что если чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа (24-1-0, 22 KO) сгонит вес, то лишиться своего главного преимущества в бою с его подопечным, украинцем Александром Усиком (18-0-0, 13 KO).

Во время интервью ESPN, AJ заявил, что не считает свое превосходство в габаритах, главным преимуществом в этом бою.

«Физические преимущества – это одно. Если вы являетесь высоким и здоровым парнем, это не делает вас чемпионом мира в супертяжелом весе. Вы должны обладать умственными способностями. Мои соперники всегда выходят в ринг уверенными в себе. Поэтому вы должны быть агрессивными, чтобы побороть эту уверенность вашего оппонента. Итак, во время нашего боя Усик будет уверен в себе, его команда будет уверенна, но так бывает в каждом поединке. Одно дело, когда ты оцениваешь свое соперника, смотря ролики на YouTube, или смотришь его поединки, находясь в зале. Но когда ты оказываешься с ним лицом к лицу, это уже совсем другая игра. Так что 25-го сентября мы увидим, какой у меня дух, какая у меня родословная и откуда я пришел. Посмотрим, кто такой настоящий Джошуа».

Энтони Джошуа назвал главное преимущество его будущего оппонента Александра Усика.