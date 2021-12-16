Денис Беринчик – Иса Чаниев. Онлайн трансляция

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18 декабря в Броварах состоится поединок украинца Дениса Беринчика (15-0, 9 КО) и россиянина Исы Чаниева (15-2, 11 КО).



Беринчик в марте выиграл техническим нокаутом у Хосе Санчеса. Затем у Дениса был поединок на голых кулаках с Артемом Лобовым, который он также выиграл. Чаниев в июле победил нокаутом Нуртаса Ажбенова.

Следите за прямой текстовой онлайн трансляцией боя в этой новости. Примерное начало поединка – 22:30.