Дэнни Гарсия и Спенс показали одинаковый вес перед очным противостоянием в Арлингтоне
Дэнни Гарсия намерен сменить весовую категорию
Экс-чемпион мира готов подняться в следующий дивизион
15 марта 07:40
Дэнни Гарсия / Фото - dallasnews
Бывший чемпион мира в двух весовых категориях американец Дэнни Гарсия (36-2, 21 КО) сообщил, что может сменить весовую категорию, и не против подняться в первый средний вес.
Цитирует Гарсию boxingnews24.com.
«Честно говоря, я хотел бы подняться в первый средний вес. Мы могли бы с Турманом провести бой в этой весовой категории. Моя цель заключается в том, чтобы стать чемпионом в трех дивизионах, в первом полусреднем весе, полусреднем и первом среднем. Если я это сделаю, то мое имя будет громче за всех парней, которые там выступают. Мне нужно будет провести несколько поединков, чтобы приспособиться, а после этого я буду уверенно себя здесь чувствовать. К тому же я буду активней, быстрее и сильнее по сравнению с другими парнями этой весовой категории».
Напомним, что свой последний поединок Дэнни Гарсия провел 5 декабря на стадионе AT&T в Арлингтоне, штат Техас, США. Его оппонентом был чемпион мира по версиям WBC и IBF в полусреднем дивизионе Эррол Спенс (27-0, 21 КО), которому он без шансов уступил в 12-раундовом поединке.