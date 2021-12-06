Очередной поход за титулом завершен. Деревянченко в зрелищном поединке проиграл Адамесу
Деревянченко: «Это был очень равный и тяжелый бой. Подумаю, что мне делать дальше»
Украинский средневес – о поражение в поединке с Адамесом
08:16
Сергей Деревянченко / Фото - boxingjunkie.usatoday.comБывший двукратный претендент на титул в среднем дивизионе Сергей Деревянченко (13-4, 10 KO) в эфире MEGOGO поделился эмоциями после поражения в поединке с доминиканцем Карлосом Адамесом (21-1, 16 КО).
«Я ожидал, что соперник будет так боксировать. Это был очень равный и тяжелый бой. Я немного отдохну и вернусь на ринг. Подумаю, что мне делать дальше. Я люблю бокс, люблю шоу. Спасибо моей команде».
Напомним, Деревянченко проиграл Адамесу решением большинства судей, тем самым, упустив возможность выйти на финальный отборочный бой против первого номера рейтинга Хайме Мунгии.