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Деревянченко: «Это был очень равный и тяжелый бой. Подумаю, что мне делать дальше»

Украинский средневес – о поражение в поединке с Адамесом
Бокс Профессиональный бокс
08:16
Деревянченко: «Это был очень равный и тяжелый бой. Подумаю, что мне делать дальше»
Сергей Деревянченко / Фото - boxingjunkie.usatoday.com
Бывший двукратный претендент на титул в среднем дивизионе Сергей Деревянченко (13-4, 10 KO) в эфире MEGOGO поделился эмоциями после поражения в поединке с доминиканцем Карлосом Адамесом (21-1, 16 КО).

«Я ожидал, что соперник будет так боксировать. Это был очень равный и тяжелый бой. Я немного отдохну и вернусь на ринг. Подумаю, что мне делать дальше. Я люблю бокс, люблю шоу. Спасибо моей команде».


Напомним, Деревянченко проиграл Адамесу решением большинства судей, тем самым, упустив возможность выйти на финальный отборочный бой против первого номера рейтинга Хайме Мунгии.
Владимир Кириченко
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Сергей Деревянченко Карлос Адамес

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