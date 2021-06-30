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Деревянченко проиграл три титульных боя, но вскоре может получить шанс на титул

Украинский средневес высоко находится в рейтинге WBC
Бокс Профессиональный бокс
15:20
Деревянченко проиграл три титульных боя, но вскоре может получить шанс на титул
Сергей Деревянченко / Фото: HBO

Украинский средневес Сергей Деревянченко (13-3, 10 КО) вскоре может получить четвертый шанс стать чемпионом мира.

Ранее Деревянченко проиграл три титульника – Даниэлю Джейкобсу (37-3, 30 КО), Геннадию Головкину (41-1-1, 36 КО) и Джермаллу Чарло (31-0, 22 КО). Но, несмотря на эти неудачи, теоретически украинец уже в конце этого или начале следующего года может выйти на очередной бой за пояс чемпиона мира.

Дело в том, что в рейтинге WBC Деревянченко занимает второе место. На первой позиции находится мексиканец Хайме Мунгия (37-0, 30 КО). Поясом владеет Чарло. Таким образом, один удачный бой может позволить украинцу стать официальным претендентом и в недалеком будущем вновь оспорить титул чемпиона мира.

Напомним, вернуться в ринг Деревянченко планировал этим летом, однако ни соперника, ни даты возможного боя у него пока нет.

Сергей Остапенко
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Теги

Сергей Деревянченко WBC Джермалл Чарло Геннадий Головкин Даниэл Джейкобс

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