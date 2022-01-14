Дэвид Хэй поделился мнением о переходе Канело в крузервейт

Где мексиканцу предстоит столкнуться с Илунгой Макабу

Дэвид Хэй / фото - Getty Images

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй поделился своим мнением о переходе действующего лидера P4P Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО) в первый тяжелый вес ради поединка с чемпионов WBC Илунгой Макабу (28-2, 25 КО). Цитирует Хэя портал WBN.

«Я думаю, что это отличный бой. Мне кажется, что это идеальный поединок, если Канело намерен окунуться в первый тяжелый дивизион. Макабу удерживает титул WBC, и среди всех крузеров я бы рекомендовал его. Это парень, который не настолько большой от природы, как другие крузеры. Это не Лоуренс Околи, который с ростом 198 сантиметров является громадным крузером и мог бы комфортно биться в супертяжелом весе. Так что идеальное стечение обстоятельств – это наличие у Макабу титула WBC. Это бой, который достаточно легко устроить. Это поединок, который бы заинтриговал и взволновал фанатов».

Напомним, перед поединком с Канело, Макабу проведет обязательную защиту с Табисо Мчуну (23-5, 13 KO).