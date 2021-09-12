Хэй раскритиковал попытки Усика набрать вес: «Я не вижу других вариантов, кроме захватывающего нокаута от Джошуа»

Британец считает, что у украинца нет ни единого шанса в поединке с AJ

Александр Усик / фото - boxingscene.com

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, британец Дэвид Хэй в интервью YouTube-каналу iFL TV заявил, что попытки набрать мышечную массу в преддверии поединка против обладателя титулов WBA/WBO/IBF в супертяжелом весе, британца Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) не помогут экс-лидеру первого тяжелого дивизиона, украинцу Александру Усику (18-0, 13 КО) избежать досрочного поражения 25 сентября.

«Усик обладает отличными навыками, но кажется, что он набрал много веса. Похоже, он пытается стать супертяжеловесом, но я не могу согласиться с этой тактикой. Он обладает навыками и умениями крузера. Чем ближе Усик будет к первому тяжелому весу, тем выше будут его шансы. Пытаться раскачаться, чтобы держать удар - я не думаю, что это правильно. Это не сработало бы для меня, но, возможно, он другой. Может быть, раскачка даст ему больше мощи, но обычно это так не работает. Я не вижу других вариантов, кроме захватывающего нокаута от Энтони Джошуа».

Дэвид Хэй не верит в шансы Александра Усика в бою против Энтони Джошуа.