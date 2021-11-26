Дэвис: «Лопес потерял голову после победы над Ломаченко»

«Танк» считает, что Теофимо слишком высокого мнения о себе

Теофимо Лопес / фото - boxingscene.com

Чемпион в трех весовых категориях, американец Джервонта Дэвис (25-0, 24 КО) заявил FightHype.com, что действующий лидер легкого веса (до 61.2 кг) и соотечественник Теофимо Лопес (16-0, 12 КО), в последнее время активно вызывающим его на бой, слишком высокого мнения о себе.

«Я игрался с ним. Я игрался с ним, ведь тогда он был еще ребенком. Насколько я помню, я вынес кого-то прямо перед этим спаррингом… Мы должны были выступать на «Серебряных перчатках», и отец привез его, чтобы он покрутился среди нас. И теперь он победил Ломаченко и начал болтать. Порой люди теряют голову после такого и забываются. Однако сейчас он делает то, что и должен делать».

Джервонта Дэвис отреагировал на критику по поводу уровня его оппозиции.