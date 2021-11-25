Дэвис: «Портер объявил о завершении карьеры сгоряча»

«Танк» прокомментировал решение «Шоутайма» завершить карьеру

Шон Портер / фото - boxingscene.com

Чемпион мира в трех весовых категориях американец Джервонта Дэвис (25-0, 24 КО) считает, что его соотечественник Шон Портер (31-4-1, 17 КО) принял поспешное решение о завершении профессиональной карьеры и изменит его, когда придет время.

Дэвиса цитирует портал badlefthook.com:

«Хорошо, что я получил возможность поработать с Шоном Портером, это укрепило мою уверенность. Думаю, что он объявил о завершении карьеры сгоряча. Вероятно, он просто расстроился из-за того, что не получил желаемого результата. Все же я сомневаюсь, что он сможет долго сидеть на пенсии. Думаю, он отдохнет и вернется. Ему это нужно. Шон выступал на протяжении долго времени. Поэтому, возможно, длительный отпуск положительно повлияет на него в долгосрочной перспективе».

Шон Портер уходит из бокса на своих условиях.