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Дэвис пожаловался на проблемы с руками после боя с Барриосом

Американский нокаутер нуждается в восстановлении
Бокс Профессиональный бокс
10:30
Дэвис пожаловался на проблемы с руками после боя с Барриосом
Джервонта Дэвис / фото - fightnews.info

Похоже, что следующего поединка Джервонты Дэвиса (25-0, 23 КО) придется ждать до конца года.

В частности, чемпион в трех весовых категориях сообщил в социальных сетях о том, что заимел проблемы с руками во время подготовки к поединку с Марио Барриосом (26-1, 17 КО), который прошел на минувших выходных в Атланте.

«Мне нужно отдохнуть… Мои руки просто убивают меня».

Джервонта Дэвис обратился к своему сопернику и соотечественнику Марио Барриосу.

Рене Тер Велде
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Джервонта Дэвис Марио Барриос

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