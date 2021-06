Дэвис пожаловался на проблемы с руками после боя с Барриосом

Джервонта Дэвис / фото - fightnews.info

Похоже, что следующего поединка Джервонты Дэвиса (25-0, 23 КО) придется ждать до конца года.

В частности, чемпион в трех весовых категориях сообщил в социальных сетях о том, что заимел проблемы с руками во время подготовки к поединку с Марио Барриосом (26-1, 17 КО), который прошел на минувших выходных в Атланте.

I gotta relax out there..both of my hands killin me.