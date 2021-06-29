Дэвис обратился к Барриосу после боя
Дэвис пожаловался на проблемы с руками после боя с Барриосом
Американский нокаутер нуждается в восстановлении
10:30
Джервонта Дэвис / фото - fightnews.info
Похоже, что следующего поединка Джервонты Дэвиса (25-0, 23 КО) придется ждать до конца года.
В частности, чемпион в трех весовых категориях сообщил в социальных сетях о том, что заимел проблемы с руками во время подготовки к поединку с Марио Барриосом (26-1, 17 КО), который прошел на минувших выходных в Атланте.
«Мне нужно отдохнуть… Мои руки просто убивают меня».
I gotta relax out there..both of my hands killin me.— Gervonta Davis (@Gervontaa) June 27, 2021
Джервонта Дэвис обратился к своему сопернику и соотечественнику Марио Барриосу.
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