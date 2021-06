Дэвис обратился к Барриосу после боя

Фото: fightnews.info

Новый чемпион в трех весовых категориях, американец Джервонта Дэвис (25-0, 23 КО) обратился в Twitter к своему сопернику и соотечественнику Марио Барриосу (26-1, 17 КО), поединок с которым состоялся на минувших выходных в Техасе.

I wanna give a big Thank you to @Boxer_Barrios & his team for the opportunity..I’m forever grateful. Wish you the best on your career, champ!