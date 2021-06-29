Главред The Ring: «Дэвис не будет смотреться плохо в бою с Тейлором»
Дэвис обратился к Барриосу после боя
Американец выразил должное уважение соотечественнику
08:30
Фото: fightnews.info
Новый чемпион в трех весовых категориях, американец Джервонта Дэвис (25-0, 23 КО) обратился в Twitter к своему сопернику и соотечественнику Марио Барриосу (26-1, 17 КО), поединок с которым состоялся на минувших выходных в Техасе.
«Очень хочется поблагодарить Марио и его команду за предоставленную возможность… я бесконечно благодарен. Желаю тебе всего наилучшего в твоей карьере, чемпион!».
I wanna give a big Thank you to @Boxer_Barrios & his team for the opportunity..I’m forever grateful. Wish you the best on your career, champ!— Gervonta Davis (@Gervontaa) June 27, 2021
Дэвис поделился мнением о своих перспективах в первом полусреднем весе.