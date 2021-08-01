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ДиБелла прокомментировал слухи о поединке Ричарда с Ломаченко

Промоутер опроверг информацию о том, что его подопечный договорился о поединке с украинцем
Бокс Профессиональный бокс
07:50
ДиБелла прокомментировал слухи о поединке Ричарда с Ломаченко
Лу ДиБелла / фото - boxingscene.com

Лу ДиБелла, промоутер бывшего чемпиона мира по версии IBF в легком весе Ричарда Комми (30-3, 27 КО), опроверг информацию о том, что его подопечный договорился о поединке с Василием Ломаченко (15-2, 11 КО).

Ранее известный инсайдер Дэн Рафаэль сообщил, что Комми, скорее всего, станет следующим оппонентом Ломаченко и подерется с украинцем 11 декабря. Другой авторитетный журналист Майк Коппинджер тем временем сообщил, что команда ганца не только не подписала контракт на этот бой, но даже еще не вела переговоры о нем.

ДиБелла подтвердил слова Коппинджера, сообщив, что Комми не получал предложений от Ломаченко.

«Коппинджер прав. Мы не получили предложения, не говоря о сделке! Ричард Комми не боится никого и готов к любому большому бою в легком весе. Мы ждем переговоров, чтобы двигаться дальше. Дайте нам любого соперника, если сделка будет честной».

Ричард Комми также заявил, что информация о поединке с Василием Ломаченко стала для него новостью.

Рене Тер Велде
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Лу Дибелла Ричард Комми Василий Ломаченко

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