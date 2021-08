ДиБелла прокомментировал слухи о поединке Ричарда с Ломаченко

Лу ДиБелла / фото - boxingscene.com

Лу ДиБелла, промоутер бывшего чемпиона мира по версии IBF в легком весе Ричарда Комми (30-3, 27 КО), опроверг информацию о том, что его подопечный договорился о поединке с Василием Ломаченко (15-2, 11 КО).

Ранее известный инсайдер Дэн Рафаэль сообщил, что Комми, скорее всего, станет следующим оппонентом Ломаченко и подерется с украинцем 11 декабря. Другой авторитетный журналист Майк Коппинджер тем временем сообщил, что команда ганца не только не подписала контракт на этот бой, но даже еще не вела переговоры о нем.

ДиБелла подтвердил слова Коппинджера, сообщив, что Комми не получал предложений от Ломаченко.

Not true, Mike. Stop spreading lies. Do better pic.twitter.com/SMu9Uy52nl