Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 4
Сейчас 1
Сегодня 10
Завтра 6
Футбол (2 события из 2) показать все
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:00 ФК Львов - Шахтер 0:3 Окончен
21:00 Колос - Металлист-1925 1:0 Окончен
Теннис (2 события из 15) показать все
ATP 2021 (Olympic Tournament Tokyo, Japan)
Календарь Таблица
09:00 Карен Хачанов - Пабло Каррено-Буста 2:0 Окончен
10:35 Новак Джокович - Александер Зверев 1:2 Окончен
Футбол (1 событие из 1) показать все
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Минай - Александрия 0:0 2-й тайм
Футбол (7 событий из 7) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 ВПК-Агро - Агробизнес -:- Запланирован
17:00 Авангард - Кремень -:- Запланирован
18:00 Авангард - Николаев -:- Запланирован
19:00 Полесье - Горняк-Спорт -:- Запланирован
19:00 Олимпик - Прикарпатье -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Минай - Александрия 0:0 2-й тайм
19:30 Черноморец - СК Днепр-1 -:- Запланирован
Теннис (3 события из 34) показать все
ATP 2021 (Olympic Tournament Tokyo, Japan)
Календарь Таблица
09:00 Новак Джокович - Пабло Каррено-Буста 1:2 Окончен
WTA 2021 (Olympic Tournament Tokyo, Japan, Women)
Календарь Таблица
12:05 Елена Рябыкина - Элина Свитолина 1:2 Окончен
14:45 Белинда Бенчич - Маркета Вондроусова 2:1 Окончен
Футбол (6 событий из 6) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Кривбасс - Нива Т -:- Запланирован
18:00 Оболонь - Альянс -:- Перенесен
18:45 Металлист - Ужгород -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 ФК Мариуполь - Десна -:- Запланирован
19:30 Динамо - Верес -:- Запланирован
19:30 Ворскла - Рух -:- Запланирован

Экс-соперник Лопеса опроверг договоренность о бое против Ломаченко

Комми не знает ничего о контракте
Бокс Профессиональный бокс
16:50
Экс-соперник Лопеса опроверг договоренность о бое против Ломаченко
Лопес и Комми / фото - Getty Images

Ганский боксер легкой весовой категории Ричард Комми (30-3, 27 КО) опроверг информацию инсайдера Дэна Рафаэля о договоренности на бой против Василия Ломаченко (15-2, 11 КО).

Бывший обладатель пояса IBF намерен драться против Дэвина Хэйни (26-0, 15 КО) и в своем Twitter ответил американцу, выразив готовность провести с ним поединок

  «Для меня это новость. Я не видел никакого контракта и не получал предложения, так что жду его от тебя!» 

Отметим, ранее Василий в своих соцсетях подтвердил дату своего возвращения в ринг.

 

Антон Кривенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Ричард Комми Василий Ломаченко Девин Хэйни Теофимо Лопес

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Хэйни отреагировал на анонс потенциального боя Ломаченко – Комми
Хэйни отреагировал на анонс потенциального боя Ломаченко – Комми
Бокс Профессиональный бокс
09:25
1
Ждем официальное подтверждение. Известна дата боя и следующий соперник Ломаченко – это снова бывшая «жертва» Лопеса
Ждем официальное подтверждение. Известна дата боя и следующий соперник Ломаченко – это снова бывшая «жертва» Лопеса
Бокс Профессиональный бокс
08:05
5
Экс-соперник Ломаченко завершил карьеру
Экс-соперник Ломаченко завершил карьеру
Бокс Профессиональный бокс
30 июля 12:28
Ломаченко озадачил фанатов опубликованной датой в соцсети
Ломаченко озадачил фанатов опубликованной датой в соцсети
Бокс Профессиональный бокс
30 июля 10:08
Даже в этом пытается походить на Ломаченко. Лопес рассказал, что помогает ему находиться на вершине
Даже в этом пытается походить на Ломаченко. Лопес рассказал, что помогает ему находиться на вершине
Бокс Профессиональный бокс
29 июля 22:01
2
Ломаченко поднялся на 22-е место в рейтинге P4P
Ломаченко поднялся на 22-е место в рейтинге P4P
Бокс Профессиональный бокс
29 июля 17:54
1

Новости: Бокс

Экс-соперник Лопеса опроверг договоренность о бое против Ломаченко
Экс-соперник Лопеса опроверг договоренность о бое против Ломаченко
Профессиональный бокс
16:50
Арум: «Бой Лопес – Камбосос в Австралии не состоится»
Арум: «Бой Лопес – Камбосос в Австралии не состоится»
Профессиональный бокс
15:45
Портер: «Бокс станет больше после моего боя с Кроуфордом»
Портер: «Бокс станет больше после моего боя с Кроуфордом»
Профессиональный бокс
14:40
Хирн: «Дмитрий Бивол наиболее вероятный кандидат в соперники для Сауля Альвареса»
Хирн: «Дмитрий Бивол наиболее вероятный кандидат в соперники для Сауля Альвареса»
Профессиональный бокс
13:55
Хантер: «Поединок с Усиком однозначно уже не так далеко на моем радаре»
Хантер: «Поединок с Усиком однозначно уже не так далеко на моем радаре»
Профессиональный бокс
13:25
Джойс: «Я бы мог затянуть Джошуа в глубокие воды и утопить»
Джойс: «Я бы мог затянуть Джошуа в глубокие воды и утопить»
Профессиональный бокс
12:25
Дерзко и сексуально! Жена Усика взорвала Instagram горячей фотосессией
Дерзко и сексуально! Жена Усика взорвала Instagram горячей фотосессией
Профессиональный бокс
11:44
Не Альварес. Нурмагомедов назвал лучшего боксера в мире на данный момент
Не Альварес. Нурмагомедов назвал лучшего боксера в мире на данный момент
Профессиональный бокс
11:05
Хаттон: «Усик будет абсолютным кошмаром для Джошуа в течение 4-5 раундов»
Хаттон: «Усик будет абсолютным кошмаром для Джошуа в течение 4-5 раундов»
Профессиональный бокс
10:40
Все новости

Популярные новости

Море шампанского, изысканные блюда и фейерверк. Как прошла церемония открытия отеля Ломаченко
Море шампанского, изысканные блюда и фейерверк. Как прошла церемония открытия отеля Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
26 июля 21:28
11
Украинка Марченко совершила одну из главных сенсаций ОИ-2020 в стрельбе из лука
Тема дня Украинка Марченко совершила одну из главных сенсаций ОИ-2020 в стрельбе из лука
Olympics Токио-2020
28 июля 13:40
6
Теперь официальный претендент. Ломаченко поднялся на первую строчку рейтинга WBO
Теперь официальный претендент. Ломаченко поднялся на первую строчку рейтинга WBO
Бокс Профессиональный бокс
27 июля 22:57
1
«Просто молот». Макгрегор поддержал Лобова после поражения от Беринчика
«Просто молот». Макгрегор поддержал Лобова после поражения от Беринчика
MMA
29 июля 18:52
3
Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»
Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»
Бокс Профессиональный бокс
25 июля 11:58
20
Уже известна дата следующего боя Ломаченко? Промоутер дал понять, когда украинец может вернуться в ринг
Тема дня
Уже известна дата следующего боя Ломаченко? Промоутер дал понять, когда украинец может вернуться в ринг
Бокс Профессиональный бокс
28 июля 16:29
Все новости