Комми намерен проверить силы чемпионов легкого дивизиона
Экс-соперник Лопеса опроверг договоренность о бое против Ломаченко
Комми не знает ничего о контракте
16:50
Лопес и Комми / фото - Getty Images
Ганский боксер легкой весовой категории Ричард Комми (30-3, 27 КО) опроверг информацию инсайдера Дэна Рафаэля о договоренности на бой против Василия Ломаченко (15-2, 11 КО).
Бывший обладатель пояса IBF намерен драться против Дэвина Хэйни (26-0, 15 КО) и в своем Twitter ответил американцу, выразив готовность провести с ним поединок
«Для меня это новость. Я не видел никакого контракта и не получал предложения, так что жду его от тебя!»
This is news to me, I’ve seen no contract and had no offer so make me one!!! https://t.co/LzMnP7Jr3d— Richard Commey (@RichardCommey) July 31, 2021
Отметим, ранее Василий в своих соцсетях подтвердил дату своего возвращения в ринг.
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