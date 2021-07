Экс-соперник Лопеса опроверг договоренность о бое против Ломаченко

Лопес и Комми / фото - Getty Images

Ганский боксер легкой весовой категории Ричард Комми (30-3, 27 КО) опроверг информацию инсайдера Дэна Рафаэля о договоренности на бой против Василия Ломаченко (15-2, 11 КО).

Бывший обладатель пояса IBF намерен драться против Дэвина Хэйни (26-0, 15 КО) и в своем Twitter ответил американцу, выразив готовность провести с ним поединок

This is news to me, I’ve seen no contract and had no offer so make me one!!! https://t.co/LzMnP7Jr3d