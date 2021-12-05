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02:30 Атланта Хоукс - Филадельфия Севенти Сиксерс 96:98 Окончен
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05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Финикс Санс 118:96 Окончен
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Дмитрий Бивол – Умар Саламов. Онлайн трансляция

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Бокс Профессиональный бокс
14:28
Дмитрий Бивол – Умар Саламов. Онлайн трансляция
Дмитрий Бивол, Умар Саламов

11 декабря в Екатеринбурге (Россия) состоится поединок чемпиона мира в полутяжелом весе россиянина Дмитрия Бивола (18-0, 11 КО) и его соотечественника Умара Саламова (26-1, 19 КО).

Бивол в мае, в Британии, выиграл поединок у Крейга Ричардса. Саламов в апреле победил Сергея Екимова.

Следите за прямой текстовой онлайн трансляцией боя в этой новости. Примерное начало поединка – 23:00.

Карен Агабекян
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