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Дмитрий Бивол – Умар Саламов. Онлайн трансляция
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14:28
Дмитрий Бивол, Умар Саламов
11 декабря в Екатеринбурге (Россия) состоится поединок чемпиона мира в полутяжелом весе россиянина Дмитрия Бивола (18-0, 11 КО) и его соотечественника Умара Саламова (26-1, 19 КО).
Бивол в мае, в Британии, выиграл поединок у Крейга Ричардса. Саламов в апреле победил Сергея Екимова.
Следите за прямой текстовой онлайн трансляцией боя в этой новости. Примерное начало поединка – 23:00.