Донэйр рассказал, как Спенс может победить Пакьяо

Нонито уверен, что филиппинец еще достаточно силен

Нонито Донейр / фото - Boxing News

Чемпион мира по версии WBC в легчайшем весе Нонито Донэйр (41-6, 27 КО) рассказал, как Эррол Спенс (27-0, 21 КО) может победить Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО). Боксер уверен, что филиппинца еще рано списывать со счетов. Слова Донейра приводит Boxing News.

«Я вовсе не считаю, что Пакьяо уже вне игры. В прошлом бою он смотрелся хорошо. У него есть шансы победить. Вопрос в том, достаточно ли он голоден и мотивирован? И как он будет биться с левшой? Мэнни привык попадать в слепое пятно правшей, но удастся ли ему это против левши? Мы не видели его против левшей такого класса и габаритов, как Спенс, бой может стать очень тяжелым для Пакмена. Ключи победы для Спенса — много финтов и джеб, для Пакьяо — финты и смещения головы с линии атаки. Я восхищен этим поединком и не могу списывать такую легенду, как Мэнни».

Тренер Пакьяо ранее назвал сильные стороны боксера в грядущем бою.