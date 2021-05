Донэйр в 38 лет снова стал чемпионом мира, нокаутировав Убали

Нонито Донэйр / Фото: twitter.com

В Карсоне (США) филиппинец Нонито Донэйр (41-6, 27 КО) нокаутировал в четвертом раунде чемпиона мира по версии WBC в легчайшем весе француза Нордина Убали (17-1, 12 КО).



Чемпион хорошо начал поединок и за счет прессинга пытался задавить ветерана. Но разлады в плене француза начались в третьем раунде, когда Нонито его дважды уронил на настил. Если бы не вовремя прозвучавший гонг, то бой бы раньше закончился победой филиппинца.

В четвертом раунде Донэйр жестким апперкотом свалил своего соперника – нокаут.

Nonito Donaire still doin the damn thing at 38! OubaaliDonaire