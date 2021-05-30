Донэйр в 38 лет снова стал чемпионом мира, нокаутировав Убали

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 12
Сейчас 0
Сегодня 11
Завтра 8
Хоккей (7 событий из 7) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
12:15 Чехия - Великобритания 6:1 Окончен
12:15 Италия - Казахстан 3:11 Окончен
16:15 Швейцария - Россия 1:4 Окончен
16:15 Норвегия - США 1:2 Окончен
20:15 Словакия - Дания 2:0 Окончен
20:15 Германия - Финляндия 1:2 Окончен
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
04:00 Вегас Голден Найтс - Миннесота Уайлд 6:2 Окончен
Баскетбол (5 событий из 5) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:00 Атланта Хоукс - Нью-Йорк Никс 105:94 Окончен
03:30 Бостон Селтикс - Бруклин Нетс 125:119 Окончен
04:30 Даллас Маверикс - Лос-Анджелес Клипперс 108:118 Окончен
20:30 Майами Хит - Милуоки Бакс 103:120 Окончен
23:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Денвер Наггетс 115:95 Окончен
нет важных матчей
Хоккей (6 событий из 6) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
16:15 Беларусь - Швейцария -:- Запланирован
16:15 Италия - Канада -:- Запланирован
20:15 Швеция - Словакия -:- Запланирован
20:15 Финляндия - Латвия -:- Запланирован
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:30 Монреаль Канадиенс - Торонто Мейпл Лифс 3:2 Окончен
03:00 Бостон Брюинс - Нью-Йорк Айлендерс 5:2 Окончен
Баскетбол (5 событий из 5) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:00 Вашингтон Уизардз - Филадельфия Севенти Сиксерс 103:132 Окончен
04:30 Мемфис Гриззлис - Юта Джаз 111:121 Окончен
20:00 Атланта Хоукс - Нью-Йорк Никс -:- Запланирован
22:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Финикс Санс -:- Запланирован
Суперлига 20/21
Календарь Таблица
14:00 Днепр - Прометей -:- Запланирован
Хоккей (5 событий из 7) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
16:15 Чехия - Дания -:- Запланирован
16:15 США - Германия -:- Запланирован
20:15 Россия - Швеция -:- Отменен
20:15 Норвегия - Казахстан -:- Запланирован
20:15 Россия - Швеция -:- Запланирован
Баскетбол (3 события из 3) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:00 Бостон Селтикс - Бруклин Нетс -:- Запланирован
04:30 Даллас Маверикс - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован
Суперлига 20/21
Календарь Таблица
18:00 БК Запорожье - Киев-Баскет -:- Запланирован

Донэйр в 38 лет снова стал чемпионом мира, нокаутировав Убали

Это первая победа филиппинца после полутора лет простоя

Бокс Профессиональный бокс
07:47
Донэйр в 38 лет снова стал чемпионом мира, нокаутировав Убали
Нонито Донэйр / Фото: twitter.com

В Карсоне (США) филиппинец Нонито Донэйр (41-6, 27 КО) нокаутировал в четвертом раунде чемпиона мира по версии WBC в легчайшем весе француза Нордина Убали (17-1, 12 КО).

Чемпион хорошо начал поединок и за счет прессинга пытался задавить ветерана. Но разлады в плене француза начались в третьем раунде, когда Нонито его дважды уронил на настил. Если бы не вовремя прозвучавший гонг, то бой бы раньше закончился победой филиппинца.

В четвертом раунде Донэйр жестким апперкотом свалил своего соперника – нокаут.


Также ранее в легком весе Девин Хэйни выиграл у Хорхе Линареса.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Нонито Донэйр Нордин Убали

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Донэйр: «Когда был моложе, то не спал и тусовался, но теперь мое тело работает на меня»
Донэйр: «Когда был моложе, то не спал и тусовался, но теперь мое тело работает на меня»
Бокс Профессиональный бокс
27 мая 19:30
Убали накануне боя с Донэйром: «Я – лучший в легчайшем весе»
Убали накануне боя с Донэйром: «Я – лучший в легчайшем весе»
Бокс Профессиональный бокс
27 мая 14:15

Новости: Бокс

Донэйр в 38 лет снова стал чемпионом мира, нокаутировав Убали
Донэйр в 38 лет снова стал чемпионом мира, нокаутировав Убали
Профессиональный бокс
07:47
Хэйни в непростом поединке выиграл у Линареса
Хэйни в непростом поединке выиграл у Линареса
Профессиональный бокс
07:23
Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни победил Хорхе Линареса. Как это было
Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни победил Хорхе Линареса. Как это было
Профессиональный бокс
07:12
Битва за пояс WBC. Нордин Оубали проиграл нокаутом Нонито Донэйру. Как это было
Битва за пояс WBC. Нордин Оубали проиграл нокаутом Нонито Донэйру. Как это было
Профессиональный бокс
07:10
Не Ломаченко и не Тейлор. Лопес назвал имя следующего соперника
Не Ломаченко и не Тейлор. Лопес назвал имя следующего соперника
Профессиональный бокс
29 мая 20:36
Хирн: «Впервые беспокоюсь перед боем Хэйни»
Хирн: «Впервые беспокоюсь перед боем Хэйни»
Профессиональный бокс
29 мая 19:15
Баффер: «Хочу увидеть бой Фьюри – Джошуа даже без титула на кону»
Баффер: «Хочу увидеть бой Фьюри – Джошуа даже без титула на кону»
Профессиональный бокс
29 мая 18:09
Хирн: «Хэйни хотел драться против Ломаченко. Он и сейчас готов к Василию, Дэвису или Лопесу».
Хирн: «Хэйни хотел драться против Ломаченко. Он и сейчас готов к Василию, Дэвису или Лопесу».
Профессиональный бокс
29 мая 16:58
Уберите детей! Фьюри показал, как побьет Уайлдера
Уберите детей! Фьюри показал, как побьет Уайлдера
Профессиональный бокс
29 мая 16:27
Все новости

Популярные новости

Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 10:40
23
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 20:14
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Бокс Профессиональный бокс
25 мая 19:00
4
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 13:22
Отрывается по полной. Менеджер показал эмоции Усика после санкционирования боя с Джошуа
Отрывается по полной. Менеджер показал эмоции Усика после санкционирования боя с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
23 мая 07:38
2
Тейлор повторил достижение Усика и вошел в историю. Такого не удавалось ни Джошуа, ни Льюису
Послесловие
Тейлор повторил достижение Усика и вошел в историю. Такого не удавалось ни Джошуа, ни Льюису
Бокс Профессиональный бокс
23 мая 16:43
Все новости