Битва за пояс WBC. Нордин Оубали проиграл нокаутом Нонито Донэйру. Как это было
Донэйр в 38 лет снова стал чемпионом мира, нокаутировав Убали
Это первая победа филиппинца после полутора лет простоя
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Нонито Донэйр / Фото: twitter.com
В Карсоне (США) филиппинец Нонито Донэйр (41-6, 27 КО) нокаутировал в четвертом раунде чемпиона мира по версии WBC в легчайшем весе француза Нордина Убали (17-1, 12 КО).
Чемпион хорошо начал поединок и за счет прессинга пытался задавить ветерана. Но разлады в плене француза начались в третьем раунде, когда Нонито его дважды уронил на настил. Если бы не вовремя прозвучавший гонг, то бой бы раньше закончился победой филиппинца.
В четвертом раунде Донэйр жестким апперкотом свалил своего соперника – нокаут.
Nonito Donaire still doin the damn thing at 38! OubaaliDonaire— Kevin Thang (@Skip2MyJays) May 30, 2021
Также ранее в легком весе Девин Хэйни выиграл у Хорхе Линареса.
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