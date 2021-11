Дортикос выиграл нокаутом свой первый бой после поражения Бриедису. Видео

Юниер Дортикос / Фото: Твиттер

В Майами (США) экс-чемпион мира в первом тяжелом весе кубинец Юниер Дортикос (25-2, 23 КО) выиграл техническим нокаутом у 37-летнего американца Джесси Брайана (20-6-2, 16 КО).



Бой с первых секунд стал односторонним, поскольку Брайан после ударов соперника падал в первом раунде, а во втором Дортикос его настолько сильно забивал, что при первом падении на колени рефери остановил бой.

Former world champion Yuniel Dorticos (25-2) returns to the ring in Miami and scores two knockdowns in the 1st and then forces the TKO-2 stoppage victory over Jesse Bryan (20-6-2) in their cruiserweight main event



