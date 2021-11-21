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Дуродолу нокаутировал британский проспект
Риакпоре стал претендентом на чемпионский пояс
21 ноября 09:49
Ричард Риакпоре / Фото: REDACAOEMCAMPO
В Лондоне британец Ричард Риакпоре (12-0, 9 KO) в претендентском поединке за пояс WBC в первом тяжелом весе нокаутировал опытного нигерийца Оланреважу Дуродолу (36-9, 33 КО).
Длиннорукий и мощный британец в течение всего поединка имел преимущество над ветераном, давно сдавшим в плане скорости и реакции. В пятом раунде Риакпоре левым боковым через блок свалил нигерийца на настил. Дуродола поднялся, но рефери остановил бой.
Отметим, что Риакпоре также выиграл титул WBC Silver.
WOW!R_Riakporhe stops Durodola in the fifth#FightNightLondon 2 | TONIGHT | SkySportsBoxing— BOXXER (@boxxer) November 20, 2021