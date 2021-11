Дуродолу нокаутировал британский проспект

Ричард Риакпоре / Фото: REDACAOEMCAMPO

В Лондоне британец Ричард Риакпоре (12-0, 9 KO) в претендентском поединке за пояс WBC в первом тяжелом весе нокаутировал опытного нигерийца Оланреважу Дуродолу (36-9, 33 КО).



Длиннорукий и мощный британец в течение всего поединка имел преимущество над ветераном, давно сдавшим в плане скорости и реакции. В пятом раунде Риакпоре левым боковым через блок свалил нигерийца на настил. Дуродола поднялся, но рефери остановил бой.

Отметим, что Риакпоре также выиграл титул WBC Silver.

WOW!R_Riakporhe stops Durodola in the fifth#FightNightLondon 2 | TONIGHT | SkySportsBoxing