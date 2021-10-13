Усик отреагировал на бой Фьюри – Уайлдер: «Два больших парня вышли в ринг убить друг друга»

Александр Усик / Фото - Boxing Scene

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (19-0, 13 КО), в интервью YouTube каналу Behind The Gloves рассказал о реакции своего подопечного на третий боя чемпиона WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) и Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 КО).

Это то, что он сказал о бое?

Да. Он сказал: «Это выглядело будто два больших парня вышли в ринг убить друг друга».