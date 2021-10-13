Красюк: «Бой Усик – Фьюри состоится после того, как Александр победит Джошуа в реванше»
Усик отреагировал на бой Фьюри – Уайлдер: «Два больших парня вышли в ринг убить друг друга»
Его слова пересказал промоутер
10:58
Александр Усик / Фото - Boxing Scene
Александр Красюк, промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (19-0, 13 КО), в интервью YouTube каналу Behind The Gloves рассказал о реакции своего подопечного на третий боя чемпиона WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) и Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 КО).
«Мы уже несколько разговорили с Усиком о бое Фьюри – Уайлдер. Большинство людей, которые понимают бокс, говорят схожие вещи. Отличный бой, но очень бедный боксерский матч. Зрелищный бой между двумя воинами, но со стороны бокса это выглядело не очень.
Это то, что он сказал о бое?
Да. Он сказал: «Это выглядело будто два больших парня вышли в ринг убить друг друга».
Напомним, ранее Красюк раскритиковал боксерские навыки Фьюри.