Промоутер Усика – о бое Фьюри – Уайлдер 3: «Больше всего удивил стиль Тайсона»
Александр Красюк, промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (19-0, 13 КО), в интервью YouTube каналу Behind The Gloves поделился своими впечатлениями от третьего боя чемпиона WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) и Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 КО).
«Я был удивлен третьим боем Фьюри – Уайлдер. Во-первых, это был огромный и потрясающий поединок, биг драма шоу, как говорит наш друг. Один из них упал, поднялся, дважды уронил соперника. Затем они возились, и в конечном итоге один из них оказался в нокауте. Кстати, это супертяжелый вес. Здесь такие бои бывают нечасто. Вы редко такое увидите.Напомним, победитель реванша Усик – Джошуа подерется с победителем боя Фьюри – Уайт.
Но меня удивило, что это был бой, а не боксерский поединок. Деонтей Уайлдер – панчер, и мы не ожидали от него большого количества боксерских навыков. Но он показал их вообще мало. Уайлдер просто двигался взад-вперед, словно по шаблону. Но больше всего меня удивил стиль Фьюри. Насколько я видел, Уайлдер был очень уставшим после четвертого раунда, но Фьюри понадобилось шесть или даже больше раундов, чтобы завершить бой с измотанным соперником. И на протяжении этих шести раундов он пропускал жесткие удары.
Мне понравилась атмосфера, потому что это был настоящий бой двух воинов, которые вышли в ринг, чтобы убить друг друга. Но в плане бокса, возможно, это не лучший поединок».