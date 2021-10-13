Промоутер Усика – о бое Фьюри – Уайлдер 3: «Больше всего удивил стиль Тайсона»

Александр Красюк / фото - Facebook промоутера

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (19-0, 13 КО), в интервью YouTube каналу Behind The Gloves поделился своими впечатлениями от третьего боя чемпиона WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) и Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 КО).

Но меня удивило, что это был бой, а не боксерский поединок. Деонтей Уайлдер – панчер, и мы не ожидали от него большого количества боксерских навыков. Но он показал их вообще мало. Уайлдер просто двигался взад-вперед, словно по шаблону. Но больше всего меня удивил стиль Фьюри. Насколько я видел, Уайлдер был очень уставшим после четвертого раунда, но Фьюри понадобилось шесть или даже больше раундов, чтобы завершить бой с измотанным соперником. И на протяжении этих шести раундов он пропускал жесткие удары.

Мне понравилась атмосфера, потому что это был настоящий бой двух воинов, которые вышли в ринг, чтобы убить друг друга. Но в плане бокса, возможно, это не лучший поединок».