Тренер Уайлдера: «У Усика хорошие шансы против Фьюри»
Дюбуа: «Усик испытал сложности, поднявшись из первого тяжелого веса»
Даниэль считает украинца фаворитом реванша с Джошуа
08:02
Александр Усик / Фото: matchroom boxing
Британский супертяжеловес Даниэль Дюбуа (17-1, 16 КО) в интервью iFL TV заявил, что чемпион мира по версиям WBO, IBF и WBA Александр Усик (19-0, 13 КО) будет фаворитом реванша с Энтони Джошуа (24-2, 21 КО).
«Усик перебоксировал Джошуа и ушел с поясами, Александр испытал сложности, поднявшись из первого тяжелого веса, но теперь он в числе больших парней.
Я не знаю, сможет ли Джошуа изменить ситуацию в реванше, но зрелище будет интересное».
Напомним, ранее Усик попал в Toп-10 лучших боксеров P4P по версии The Ring.