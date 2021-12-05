Джаред Андерсон – Александр Тесленко. Онлайн трансляция

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Александр Тесленко

12 декабря в Нью-Йорке состоится поединок украинского супертяжеловеса Александра Тесленко (17-1, 13 КО) против 22-летнего американского проспекта Джареда Андерсона (10-0, 10 КО).



В июне Тесленко в Киеве вернулся в бокс с победой нокаутом над джорнименом СезаромДэвидом Кренцем. Андерсон в 2021 году выиграл три боя нокаутами.

Следите за прямой текстовой онлайн трансляцией боя в этой новости. Примерное начало поединка – 04:30.