Джермалл Чарло: «У Тима «Кости» Цзю нет шансов со мной встретиться»

Американец уверен, что австралийца переоценивают

Джермелл Чарло / фото - BNV

Обладатель поясов WBA/WBC/IBF в первом среднем весе Джермалл Чарло (34-1, 18 КО) высказался о бое с австралийским проспектом Тимом Цзю (18-0, 14 КО). Американец считает сына экс-абсолютного чемпиона мира переоценен и не верит, что их поединок состоится. Слова Чарло приводит RingNews24.

«Во-первых, Тим «Костя» Цзю еще даже не на том уровне, чтобы драться за чемпионский титул. Он даже не на том уровне, чтобы встретиться с некоторым бойцами, которых я нокаутировал к чертям собачьим. Буду честен, возможно у него не окажется шанса со мной встретиться, пока длится моя карьера. Они хотят предложить победителю нашего боя с Кастаньо $ 10 млн.? Звучит хорошо, но со мной никто не связывался и ничего не предлагал. Я бы принял такое предложение, но Тим, извини, большой братишка, у Чарло другие планы»

Ранее сам Цзю высказался о чемпионском бое.