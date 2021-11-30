Джервонта Дэвис – Исаак Крус. Онлайн трансляция

Все главные события боя на XSPORT.ua





Джервонта Дэвис, Исаак Крус

6 декабря в Лос-Анджелесе регулярный чемпион WBA Джервонта Дэвис (25-0, 24 KO) проведет бой с Исааком Крусом (22-1-1, 15 KO).



Джервонта в 2021-м году провел один бой – выиграл техническим нкоаутом у Марио Барриоса. Крус же выиграл у Хосе Матиаса Ромеро и Франциско Варгаса.

Следите за прямой текстовой онлайн трансляцией боя в этой новости. Примерное начало поединка – 06:00.