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Джервонта Дэвис – Исаак Крус. Онлайн трансляция
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02:13
Джервонта Дэвис, Исаак Крус
6 декабря в Лос-Анджелесе регулярный чемпион WBA Джервонта Дэвис
(25-0, 24 KO) проведет бой с Исааком Крусом
(22-1-1, 15 KO).
Джервонта в 2021-м году провел один бой – выиграл техническим нкоаутом у Марио Барриоса. Крус же выиграл у Хосе Матиаса Ромеро и Франциско Варгаса.
Следите за прямой текстовой онлайн трансляцией боя в этой новости. Примерное начало поединка – 06:00.