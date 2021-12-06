Джейк Пол подтвердил, что Фьюри снялся с боя и пообещал Вудли солидный гонорар

Джейк Пол / Фото: Sporting News

Видеоблогер Джейк Пол (4-0, 3 КО) высказался о замене соперника с Томми Фьюри на Тайрона Вудли.



Я думаю, что у него тяжелый случай. Сначала я не мог поверить в эту новость. Это все еще кажется нереальным. Он нащупал самый большой мешок в своей жизни. Теперь он будет смотреть дома, платя мне 60 долларов вместо того, чтобы получать миллионы долларов за то, чтобы бороться со мной. Я дрался со сломанным носом, я дрался до тошноты. Это бокс.

Он был напуган, я думаю, давление на него подействовало, этот дерьмовый разговор подействовал на него. Это плохая новость, ребята.

Хорошая новость в том, что мистер Тайрон Вудли, когда мы позвонили ему и спросили: «Эй, ты хочешь принять бой?». Он сказал: «Конечно, я приму бой, давайте проведем реванш».

Я дам ему гонорара 500 тысяч долларов, если он меня нокаутирует. Джейк Пол против Тайрон Вудли 2. Я не нокаутировал его в первый раз, но в реванше я совершу сумасшедший нокаут с изюминкой. 18 декабря, шоу должно продолжаться, увидимся там».