Томми Фьюри снялся с боя против Джейка Пола. Замена вас удивит

Организаторы решили дать реванш Тайрону Вудли





Джейк Пол / Фото: MARCA

Британский боксер Томми Фьюри снялся с поединка против видеоблогера Джейка Пола (4-0, 3 КО). На замену вышел экс-чемпион UFC Тайрон Вудли (0-1 в боксе), сообщает mmajunkie.usatoday.com.



Реванш Пола с Вудли состоится 18-го декабря в Тампе.

На текущий момент известно, что Фьюри простудился, из-за чего начал пропускать тренировки. Команда Томми пока не делала заявлений о снятии с боя, но источники анонсировали скорое обращение.

Вудли летом текущего года провел очень равный бой с Полом, но проиграл решением судей.