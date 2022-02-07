«Я больше, чем любой соперник, который у него был». Джейк Пол провоцирует Канело на бой
Джейк Пол продолжает троллить чемпионов: «Я половины парней не знаю – они пытаются на мне заработать»
Ютубер вновь дерзит
20:52
Фото: USA TODAY Sports
Джейк Пол (5-0, 4 KO) дерзко ответил на вопрос об упоминаниях со стороны бывших или действующих чемпионов – Тони Белью, Майриса Бриедиса (28-1, 20 KO) и Пола Малиньяджи:
Я и половины этих ребят не знаю, честно говоря. Вероятно, все эти ребята пытаются заработать неплохой куш.
Asked Jake Paul about recent comments from Tony Bellew, Mairis Briedis and Paulie Malignaggi, he replied: "I don't know who half these guys are to be honest… All these guys are probably just looking for a payday."— Michael Benson (@MichaelBensonn) February 7, 2022
Ранее Джейк назвал минимальный гонорар за бой с Хабибом Нурмагомедовым.
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