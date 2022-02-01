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Джейк Пол назвал гонорар за бой с Хабибом
Сумма оказалась очень впечатляющей
01 февраля 08:58
Джейк Пол, Хабиб Нурмагомедов
Американский видеоблогер Джейк Пол (4-0, 3 КО) рассказал в эфире «Часа MMA», что готов подраться с Хабибом Нурмагомедовым за гонорар в размере $25-$35 млн.
«Хабиб сказал, что они предложили мне контракт, но он сказал неправду. Они мне никогда не делали никаких предложений. Eagle FC даже никогда не проводила турниры. Без какой-то критики в их адрес, но мне нужно больше, чем я зарабатываю в боксе. Людям необходимо прийти с $25-$35 млн, чтобы просто начать разговор со мной.
Я бы подрался с Хабибом по правилам ММА, если они захотят сделать такое предложение. Это ведь это было бы волнующе. Это бы меня мотивировало, тем более, если бы у меня было больше времени на подготовку.
Это был бы огромный поединок, который бы собрал один-два миллиона платных трансляций. Мне лишь нужно поработать над своими борцовскими навыками, поскольку я бы перебил его в стойке».
Напомним, ранее промоутеры Пола опровергли информацию о переговорах промоушена Хабиба с блогером.
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