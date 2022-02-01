Джейк Пол назвал гонорар за бой с Хабибом

Джейк Пол, Хабиб Нурмагомедов

Американский видеоблогер Джейк Пол (4-0, 3 КО) рассказал в эфире «Часа MMA», что готов подраться с Хабибом Нурмагомедовым за гонорар в размере $25-$35 млн.



Я бы подрался с Хабибом по правилам ММА, если они захотят сделать такое предложение. Это ведь это было бы волнующе. Это бы меня мотивировало, тем более, если бы у меня было больше времени на подготовку.

Это был бы огромный поединок, который бы собрал один-два миллиона платных трансляций. Мне лишь нужно поработать над своими борцовскими навыками, поскольку я бы перебил его в стойке».